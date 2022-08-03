В ДНР сообщили о гибели полковника Ольги Качуры с позывным Корса

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса.

«Сегодня чёрный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков НМ ДНР», — сказано в сообщении главы города в Telegram.

Мэр выразил соболезнования семье и близким Корсы, которая также была командиром реактивного артиллерийского дивизиона и почётным гражданином Горловки.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что в Донецке один мирный житель погиб и один пострадал при обстреле со стороны украинских войск.