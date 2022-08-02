В Донецке один мирный житель погиб и один пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что в Донецке один мирный житель погиб и один пострадал при обстреле со стороны украинских войск.

«В результате обстрелов ВФУ в Петровском районе Донецка погиб один человек и ещё один мирный житель получил ранение», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили по Донецку три ракеты с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».