Украинские военные выпустили по Донецку из «Урагана» три ракеты с минами «Лепесток»
- РИА Новости
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:35 — н. п. Нетайлово — н. п. Донецк (Кировский район), выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Вместе с этим отмечается, что в 19:51 по Макеевке было выпущено три снаряда калибра 152 мм.
31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».