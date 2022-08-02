Украинские военные выпустили по Донецку из «Урагана» три ракеты с минами «Лепесток»

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские военные выпустили по Донецку три ракеты с противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» из реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:35 — н. п. Нетайлово — н. п. Донецк (Кировский район), выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»)», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что в 19:51 по Макеевке было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».