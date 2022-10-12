Узнать больше

Путин передал присвоенную посмертно звезду Героя России дочери Ольги Качуры

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин передал дочери погибшего командира ополчения Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса Елене Карабет звезду Героя России.

«Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе 29 июля 2022 года. Президент вручил Е. Карабет звезду Героя России, которой была посмертно награждена её мать», — говорится в сообщении Кремля.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса 3 августа.

4 августа президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре.

Глава ДНР Денис Пушилин также присвоил Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно.

Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходила церемония прощания с погибшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить