Путин передал присвоенную посмертно звезду Героя России дочери Ольги Качуры

Президент России Владимир Путин передал дочери погибшего командира ополчения Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса Елене Карабет звезду Героя России.

«Владимир Путин встретился с Еленой Карабет — дочерью Ольги Качуры, погибшей в Донбассе 29 июля 2022 года. Президент вручил Е. Карабет звезду Героя России, которой была посмертно награждена её мать», — говорится в сообщении Кремля.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса 3 августа.

4 августа президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно полковнику ДНР Ольге Качуре.

Глава ДНР Денис Пушилин также присвоил Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно.

Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходила церемония прощания с погибшей.