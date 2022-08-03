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Пушилин присвоил погибшей Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил погибшей заместителю командира артиллерийского дивизиона Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно.
Пушилин присвоил погибшей Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно
  • РИА Новости
  • © Сергей Батурин

Как сообщает Донецкое агентство новостей, Пушилин подписал соответствующий указ №432.

В документе отмечается, что звание присвоено «за заслуги перед ДНР и её народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой Народной Республики».

Указ подписан и вступил в силу 3 августа.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса.

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