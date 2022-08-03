Пушилин присвоил погибшей Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно
- РИА Новости
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Как сообщает Донецкое агентство новостей, Пушилин подписал соответствующий указ №432.
В документе отмечается, что звание присвоено «за заслуги перед ДНР и её народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой Народной Республики».
Указ подписан и вступил в силу 3 августа.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса.