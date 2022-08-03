Пушилин присвоил погибшей Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил погибшей заместителю командира артиллерийского дивизиона Ольге Качуре звание Героя ДНР посмертно.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, Пушилин подписал соответствующий указ №432.

В документе отмечается, что звание присвоено «за заслуги перед ДНР и её народом, связанные с совершением геройского подвига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите Донецкой Народной Республики».

Указ подписан и вступил в силу 3 августа.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели полковника Народной милиции Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным Корса.