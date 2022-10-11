Силуанов заявил, что Россия готова расширить экспорт продовольствия в 2023 году
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Об этом сообщается на сайте Минфина России.
«Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг — вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты», — заявил Силуанов.
Он отметил, что Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.
По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.