Силуанов заявил, что Россия готова расширить экспорт продовольствия в 2023 году

Российская сторона готова расширить экспорт продовольствия в 2023 году при условии возвращения к принципу свободной торговли, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Об этом сообщается на сайте Минфина России.

«Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг — вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты», — заявил Силуанов.

Он отметил, что Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждёт от ООН усилий по снятию западных санкций с удобрений и зерна.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад несёт ответственность за ухудшение продовольственной ситуации в мире.

По его словам, поставки российского зерна и удобрений в другие страны по-прежнему затруднены санкциями.