Диетолог Гинзбург рассказал о негативном воздействии сахара и соли на волосы

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление сладких и солёных продуктов, а также переработанного мяса вредит здоровью волос и кожи.

В беседе с порталом «Москва 24» в ряду наиболее вредных продуктов для волос специалист назвал те, что содержат сахар.

На втором месте — плохие жиры, содержащиеся в таких продуктах, как маргарин и подсолнечное масло, добавил Гинзбург.

Вредят волосам и изделия из мяса глубокой переработки: колбасы, сосиски, сардельки, а также солёная пища, резюмировал диетолог.

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