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Диетолог Гинзбург рассказал о негативном воздействии сахара и соли на волосы

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление сладких и солёных продуктов, а также переработанного мяса вредит здоровью волос и кожи.
Диетолог Гинзбург рассказал о негативном воздействии сахара и соли на волосы
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе с порталом «Москва 24» в ряду наиболее вредных продуктов для волос специалист назвал те, что содержат сахар.

На втором месте — плохие жиры, содержащиеся в таких продуктах, как маргарин и подсолнечное масло, добавил Гинзбург.

Вредят волосам и изделия из мяса глубокой переработки: колбасы, сосиски, сардельки, а также солёная пища, резюмировал диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU рассказала, что мёд не стоит применять вместо лекарств.

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