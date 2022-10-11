Диетолог Гинзбург рассказал о негативном воздействии сахара и соли на волосы
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В беседе с порталом «Москва 24» в ряду наиболее вредных продуктов для волос специалист назвал те, что содержат сахар.
На втором месте — плохие жиры, содержащиеся в таких продуктах, как маргарин и подсолнечное масло, добавил Гинзбург.
Вредят волосам и изделия из мяса глубокой переработки: колбасы, сосиски, сардельки, а также солёная пища, резюмировал диетолог.
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