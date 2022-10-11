Песков заявил, что конфронтация Запада с Россией продолжится после саммита G7
- РИА Новости
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По его словам, настрой накануне саммита G7 является хорошо прогнозируемым.
«Конфронтация будет продолжаться», — сказал Песков.
Также представитель Кремля заявил, что страны Запада предпочитают игнорировать преступления киевского режима.
По словам Пескова, США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины.
Лидеры стран G7 соберутся 11 октября для обсуждения возможности усиления поддержки Украины.