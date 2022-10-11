Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что конфронтация Запада с Россией продолжится после саммита G7.

По его словам, настрой накануне саммита G7 является хорошо прогнозируемым.

«Конфронтация будет продолжаться», — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что страны Запада предпочитают игнорировать преступления киевского режима.

По словам Пескова, США де-факто уже застряли в конфликте вокруг Украины.

Лидеры стран G7 соберутся 11 октября для обсуждения возможности усиления поддержки Украины.