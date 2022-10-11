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Reuters: Зеленский попросит у стран G7 системы ПВО

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Украинский президент Владимир Зеленский попросит у стран G7 системы противовоздушной обороны и другого вооружения. Об этом пишет агентство Reuters.
Reuters: Зеленский попросит у стран G7 системы ПВО
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

В сообщении говорится, что лидеры стран G7 соберутся 11 октября для обсуждения возможности усиления поддержки Украины.

На встрече также выступит Зеленский.

Также агентство сообщает, что страны G7 могут выступить с «предупреждением» в адрес Белоруссии на фоне ситуации на Украине.

Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.

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