Reuters: Зеленский попросит у стран G7 системы ПВО
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- © Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency
В сообщении говорится, что лидеры стран G7 соберутся 11 октября для обсуждения возможности усиления поддержки Украины.
На встрече также выступит Зеленский.
Также агентство сообщает, что страны G7 могут выступить с «предупреждением» в адрес Белоруссии на фоне ситуации на Украине.
Ранее американский лидер Джо Байден провёл телефонные переговоры с Зеленским, в ходе которых пообещал продолжать поставки вооружения Киеву, в том числе системы ПВО.