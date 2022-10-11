Врач Раевский посоветовал выпить горячий чай после переохлаждения

Основатель сети клиник интегративной медицины, врач, психолог и член-корреспондент РАН по педагогике Дмитрий Раевский рассказал, что в случае переохлаждения иммунная защита ослабевает и в организм может проникнуть инфекция.

Часто именно после простуды и переохлаждения у человека начинают обостряться другие заболевания, отметил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

«По наблюдениям, люди часто болеют после переохлаждения именно в тех семьях, где принято с детства «кутаться» и мало проветривать помещения. Все эти меры не способствуют усилению иммунитета, поэтому малейшее внешнее воздействие уже вызывает заболевание», — сказал специалист.

Если человек попал под дождь, следует снять мокрую одежду, заварить горячий чай и сделать тёплую ванну для ног. Можно принять витамин С, съесть апельсин или грейпфрут, выспаться, посоветовал Раевский.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что в осенний период человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе и закаливаться.