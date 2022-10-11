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Врач Лиознов оценил обстановку с распространением COVID-19 и гриппа в этом сезоне

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Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов предположил, что одновременно высокой распространённости гриппа и коронавируса не будет, так как наблюдения показывают, что эти вирусы — соперники.
Врач Лиознов оценил обстановку с распространением COVID-19 и гриппа в этом сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

«В тех странах, где был широко распространён ковид, практически не было гриппа, а там, где фиксировалась вспышка гриппа, отступал ковид. Если обе инфекции и возникали, то не в один момент, а друг за другом, с небольшой задержкой. Который из вирусов победит в этом сезоне — вопрос», — сообщил эксперт в разговоре с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, у некоторых людей может возникнуть сочетанная инфекция, которая отличается тяжёлым течением и приводит к многочисленным осложнениям.

Если человек недавно переболел коронавирусной инфекцией, то следующую прививку от COVID-19 ему надо делать через полгода, а в нынешнем сезоне достаточно лишь привиться от гриппа, заключил врач.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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