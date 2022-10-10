Эксперт Безпалько заявил, что страны Запада хотят вынудить Россию на компромисс по Украине
По его словам, переговоры могут быть заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может «сконцентрироваться» — речь идёт о полноценной мобилизации, обновлении техники и обмене военного персонала.
«После этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», — сказал Безпалько в комментарии РИА Новости.
Ранее председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала предложений о переговорах со странами Запада.