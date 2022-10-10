Эксперт Безпалько заявил, что страны Запада хотят вынудить Россию на компромисс по Украине

Страны Запада могут использовать возможные переговоры в Стамбуле для того, чтобы вынудить Москву пойти на ряд компромиссов по Украине, заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

По его словам, переговоры могут быть заинспирированы опасениями по поводу того, что Россия может «сконцентрироваться» — речь идёт о полноценной мобилизации, обновлении техники и обмене военного персонала.

«После этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», — сказал Безпалько в комментарии РИА Новости.

Ранее председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала предложений о переговорах со странами Запада.