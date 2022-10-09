Песков: Россия не получала предложений о переговорах со странами Запада
- РИА Новости
«Пока нет», — приводит Интерфакс ответ Пескова на вопрос, поступало ли подобное предложение от Турции.
Ранее председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.
30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.