Песков: Россия не получала предложений о переговорах со странами Запада

У Кремля нет информации о том, что Турция предлагала организовать переговоры России с США, Германией, Францией и Британией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет», — приводит Интерфакс ответ Пескова на вопрос, поступало ли подобное предложение от Турции.

Ранее председатель объединённого парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры между Россией, США, Германией, Британией и Францией можно провести в Стамбуле.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.