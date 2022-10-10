Медведев прокомментировал ход проведения частичной мобилизации в России
«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное «раздолбайство». Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — сказал он.
Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
7 октября прокуратура отменила первое дело об уклонении от военной службы в ходе частичной мобилизации, которое было возбуждено в отношении жителя Пензенской области.