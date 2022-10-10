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Медведев прокомментировал ход проведения частичной мобилизации в России

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Мобилизация проходит в России так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

«Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где её не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное «раздолбайство». Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

7 октября прокуратура отменила первое дело об уклонении от военной службы в ходе частичной мобилизации, которое было возбуждено в отношении жителя Пензенской области.

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