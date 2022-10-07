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РИА Новости: прокуратура отменила первое дело об уклонении от частичной мобилизации

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Прокуратура отменила первое дело об уклонении от военной службы в ходе частичной мобилизации, которое было возбуждено в отношении жителя Пензенской области.
РИА Новости: прокуратура отменила первое дело об уклонении от частичной мобилизации
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 328 УК России», — заявил источник.

Агентство сообщает, что накануне супруга мужчины, против которого было возбуждено дело, сообщила, что её мужа выпустили из ИВС спустя двое суток после возбуждения дела.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины в Пензенской области по факту уклонения от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Защита подозреваемого настаивала, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.

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