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В СК подтвердили возбуждение дела по факту уклонения от мобилизации в Пензенской области

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины в Пензенской области по факту уклонения от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в СК России.
В СК подтвердили возбуждение дела по факту уклонения от мобилизации в Пензенской области
  • РИА Новости

«В отношении жителя Пензенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы)», — говорится в заявлении регионального управления СК России.

Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что в России возбудили первое уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации в Пензенской области.

Защита подозреваемого настаивает, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.

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