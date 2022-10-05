В СК подтвердили возбуждение дела по факту уклонения от мобилизации в Пензенской области
- РИА Новости
«В отношении жителя Пензенского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы)», — говорится в заявлении регионального управления СК России.
Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил, что в России возбудили первое уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации в Пензенской области.
Защита подозреваемого настаивает, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.