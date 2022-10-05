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ТАСС: в России возбудили первое уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации

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В России возбудили первое уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации в Пензенской области, сообщил ТАСС глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
ТАСС: в России возбудили первое уголовное дело в отношении уклонившегося от мобилизации
  • РИА Новости

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОН, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — сказал Чиков.

Возбуждено дело по ст. 328 («Уклонение от призыва на военную службу»).

Как уточняется, защита подозреваемого настаивает, что статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет.

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