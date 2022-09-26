Клишас: в повестке нет новых законов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет.

В своём Telegram-канале он заявил, что повестка Госдумы на этой неделе и заседания Совета Федерации 4 октября ожидаются содержательными.

«При этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — написал Клишас.

Он уточнил, что члены парламента сосредоточатся на соцподдержке граждан, включая тех, кто идёт служить в рамках частичной мобилизации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.