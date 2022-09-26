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Клишас: в повестке нет новых законов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что новых законопроектов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва в повестке парламента нет.
Клишас: в повестке нет новых законов об ужесточении ответственности за уклонение от призыва
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он заявил, что повестка Госдумы на этой неделе и заседания Совета Федерации 4 октября ожидаются содержательными. 

«При этом никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет», — написал Клишас.

Он уточнил, что члены парламента сосредоточатся на соцподдержке граждан, включая тех, кто идёт служить в рамках частичной мобилизации. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за мародёрство в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Также президент подписал указы о лишении свободы на срок до десяти лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, за добровольную сдачу в плен и за отказ участвовать в боевых действиях.

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