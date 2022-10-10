Кадыров сообщил о готовности направить 500 добровольцев с медобразованием на Украину
«Уже сейчас в Чеченской Республике сформированы списки из свыше 500 добровольцев с медицинским образованием, которые готовы при необходимости присоединиться к коллегам», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.
По его словам, негодные к военной службе по состоянию здоровья мужчины также могут быть привлечены к волонтёрской деятельности и сбору гуманитарной помощи.
1 октября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут.