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Вице-премьер Чернышенко предложил направить женщин-добровольцев на работу в госпиталях

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.
Вице-премьер Чернышенко предложил направить женщин-добровольцев на работу в госпиталях
  • РИА Новости

Он поддержал позицию Министерства обороны, согласно которой в рамках частичной мобилизации женщин на военную службу не призывают.

«Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёрами в случае соответствия и их согласия», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.

По его словам, негодные к военной службе по состоянию здоровья мужчины также могут быть привлечены к волонтёрской деятельности и сбору гуманитарной помощи.

1 октября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут.

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