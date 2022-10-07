Вице-премьер Чернышенко предложил направить женщин-добровольцев на работу в госпиталях

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил изучить вопрос привлечения к работе в госпиталях женщин, которые изъявили желание стать добровольцами.

Он поддержал позицию Министерства обороны, согласно которой в рамках частичной мобилизации женщин на военную службу не призывают.

«Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёрами в случае соответствия и их согласия», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.

По его словам, негодные к военной службе по состоянию здоровья мужчины также могут быть привлечены к волонтёрской деятельности и сбору гуманитарной помощи.

1 октября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут.