Вице-премьер Чернышенко предложил направить женщин-добровольцев на работу в госпиталях
- РИА Новости
Он поддержал позицию Министерства обороны, согласно которой в рамках частичной мобилизации женщин на военную службу не призывают.
«Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтёрами в случае соответствия и их согласия», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.
По его словам, негодные к военной службе по состоянию здоровья мужчины также могут быть привлечены к волонтёрской деятельности и сбору гуманитарной помощи.
1 октября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что женщины в рамках частичной мобилизации в России призываться не будут.