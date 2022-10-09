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Путин: Россия готова вносить вклад в решение мировых продовольственных проблем

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Российский лидер Владимир Путин поздравил с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности всех причастных к празднику, а также заявил, что Россия готова вносить вклад в решение мировых продовольственных проблем.

Путин заявил, что в текущем году в России ожидается рекордный урожай зерновых — около 150 млн т.

Он подчеркнул, что российский рынок полностью обеспечен всеми необходимыми продовольственными товарами.

Кроме того, отметил Путин, Россия успешно справляется с вопросами продовольственной безопасности.

«Более того, наращиваем экспортные возможности, готовы — подчеркну это особо — вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — сказал российский президент.

Путин также пожелал здоровья и успехов всем причастным к празднику.

Ранее Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.

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