Минэнерго: запасов бензина и дизеля в Крыму хватит минимум на 15 дней

Запасов бензина и дизеля в Крыму хватит минимум на 15 дней, сообщает министерство энергетики России.

Отмечается, что на данный момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом.

«Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

Также сообщается, что начата работа по обеспечению подвоза топлива.

Ранее в НАК сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, после взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки восстановления Крымского моста станут известны после тушения пожара.