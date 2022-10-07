Узнать больше

Лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР поздравили Путина с днём рождения по телефону

Короткая ссылка
Лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР поздравили российского президента Владимира Путина с 70-летием. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР поздравили Путина с днём рождения по телефону
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что Путина поздравили по телефону президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЮАР Сирил Рамафоза, киргизский лидер Садыр Жапаров, кубинский глава Мигель Диас-Канель Бермудес и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Кремле добавили, что в адрес Путина поступает множество поздравлений от глав государств и правительств других стран, руководителей международных организаций, а также представителей общественно-политических кругов.

Также Путина поздравят собравшиеся на неформальную встречу в Санкт-Петербурге лидеры стран — членов СНГ.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко намерен подарить на 70-летие Путину трактор BELARUS.

Кроме того, сообщалось, что президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил Путина с 70-летием.

Также российского лидера поздравили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить