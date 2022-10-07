Лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР поздравили Путина с днём рождения по телефону

Лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР поздравили российского президента Владимира Путина с 70-летием. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Путина поздравили по телефону президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЮАР Сирил Рамафоза, киргизский лидер Садыр Жапаров, кубинский глава Мигель Диас-Канель Бермудес и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Кремле добавили, что в адрес Путина поступает множество поздравлений от глав государств и правительств других стран, руководителей международных организаций, а также представителей общественно-политических кругов.

Также Путина поздравят собравшиеся на неформальную встречу в Санкт-Петербурге лидеры стран — членов СНГ.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко намерен подарить на 70-летие Путину трактор BELARUS.

Кроме того, сообщалось, что президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил Путина с 70-летием.

Также российского лидера поздравили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и северокорейский лидер Ким Чен Ын.