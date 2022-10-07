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Президент Таджикистана поздравил Путина с днём рождения

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Таджикский лидер Эмомали Рахмон поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.
Президент Таджикистана поздравил Путина с днём рождения
  • AP

Поздравительное послание опубликовано на сайте главы страны.

Рахмон отметил, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Россией и в дальнейшем будет прилагать усилия для расширения сфер взаимовыгодного сотрудничества.

«Вас как сильного, мудрого и волевого лидера отличает решимость в отстаивании национальных интересов вашей страны. В этой связи хотел бы отметить ваш огромный вклад в дело развития и процветания России, а также укрепления её позиций на международной арене», — говорится в послании.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днём рождения.

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