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Ким Чен Ын поздравил Путина с днём рождения

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений», — заявил он.

Ким Чен Ын выразил надежду, что дружеские отношения с Путиным послужат укреплению и развитию дружбы между двумя странами. 

Также глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Путина с 70-летним юбилеем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в свой день рождения, 7 октября, будет заниматься рабочими мероприятиями.

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