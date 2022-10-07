Кадыров поздравил Путина с днём рождения
Об этом Кадыров написал в Telegram.
«Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет!», — заявил он.
Кадыров назвал Путина одним из самых влиятельных и выдающихся личностей современности.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в свой день рождения, 7 октября, будет заниматься рабочими мероприятиями.
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн сказал, что считает Путина лидером мира, создающим стабильность на мировой арене.