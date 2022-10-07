Лукашенко приготовил в подарок Путину на 70-летие трактор 

Белорусский президент Александр Лукашенко намерен подарить на 70-летие российскому коллеге Владимиру Путину трактор BELARUS.

Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

В канале опубликовали фотографию сертификата трактора BELARUS на имя Владимира Путина с подписью, что это «в честь юбилея» от Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал журналистам, что сам работает на таком же тракторе.

«Будем (с Путиным) сеять хлеб, вырастим и (президенту Польши Анджею) Дуде, (польскому премьеру Матеушу) Моравецкому, Европе там, чтобы не голодали, не воровали у Украины хлеб, а везли бедным странам», — заявил белорусский президент.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием.