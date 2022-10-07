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Президент Армении поздравил Владимира Путина с 70-летием

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Президент Армении Ваагн Хачатурян поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.
Президент Армении поздравил Владимира Путина с 70-летием
  • РИА Новости

«В Армении высоко ценят шаги, направленные на укрепление отношений дружбы и братства между нашими странами и народами, являющихся прочным фундаментом для последующего наращивания межгосударственного сотрудничества во всех областях», — передаёт ТАСС поздравительное послание.

Армянский лидер также выразил надежду, что усилия российского президента и в дальнейшем будут играть важную роль в развитии сотрудничества Армении и России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и северокорейский лидер Ким Чен Ын также поздравили Владимира Путина с 70-летием.

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