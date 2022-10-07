Узнать больше

Диетолог Будаковская рассказала, что приступ панкреатита отличает сильная опоясывающая боль

Короткая ссылка
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала, что панкреатит (воспаление поджелудочной железы) может проявляться невыносимой опоясывающей болью в животе и подъёмом температуры.
Диетолог Будаковская рассказала, что приступ панкреатита отличает сильная опоясывающая боль
  • Gettyimages.ru

«Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди это путают с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приёмами пищи, её никак невозможно перепутать», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, когда процесс нарушается и происходит застой ферментов, они активируются на уровне поджелудочной железы. В результате последняя начинает сама себя переваривать, подчеркнула Будаковская.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить