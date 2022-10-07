Диетолог Будаковская рассказала, что приступ панкреатита отличает сильная опоясывающая боль

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала, что панкреатит (воспаление поджелудочной железы) может проявляться невыносимой опоясывающей болью в животе и подъёмом температуры.

«Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди это путают с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приёмами пищи, её никак невозможно перепутать», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, когда процесс нарушается и происходит застой ферментов, они активируются на уровне поджелудочной железы. В результате последняя начинает сама себя переваривать, подчеркнула Будаковская.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.