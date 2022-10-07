Стоматолог Мартынова: чувствительность эмали может повышаться из-за ряда заболеваний

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала, что гиперчувствительность зубов может быть следствием патологии, не всегда стоматологической.

«Главное — понимать, что гиперчувствительность — это не самостоятельное заболевание, а следствие развития той или иной патологии. Заболевания печени, эндокринной системы, повышение кислотности при гастрите также могут сопровождаться появлением гиперестезии эмали. Такой симптом может наблюдаться и во время беременности», — уточнила стоматолог в разговоре с газетой «Известия».

Со своей стороны, зубной врач Виктория Квакина в беседе с Тульской службой новостей дала советы по уходу за зубами.

Так, специалист порекомендовала использовать электрическую щётку или ирригатор, поскольку они позволяют лучше поддерживать гигиену ротовой полости.

«Лучше использовать ирригатор, так как даже самая хорошая электрическая щётка не может пройти труднодоступные места», — резюмировала она.

Ранее врач-стоматолог кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала о причинах разрушения пломб.