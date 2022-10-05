Стоматолог Багавиева перечислила причины разрушения пломб

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева рассказала о причинах разрушения пломб.

В беседе с Life.ru она заявила, что в первую очередь в число факторов, негативно влияющих на состояние пломб, входит зубной налёт.

«Если налёт длительное время лежит на зубе, в котором есть пломба, то частички налёта и микробиоты проникают на границу между пломбой и зубом, там начинается новый кариозный процесс», — объяснила Багавиева.

Ещё одной причиной она назвала неправильный прикус, из-за которого повышается нагрузка на зубы. В результате пломбы могут скалываться и стираться.

Как отметила врач, не меньший вред наносит и курение, поскольку никотиновые смолы впитываются в пломбировочный материал.

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