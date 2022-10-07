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Невролог Демьяновская заявила, что отказ от шапки осенью может привести к проблемам со здоровьем

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Врач-невролог, к. м. н. Екатерина Демьяновская рассказала, что отказ от ношения головных уборов осенью может привести к такому неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва.
Невролог Демьяновская заявила, что отказ от шапки осенью может привести к проблемам со здоровьем
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У людей, которые пренебрегают головными уборами, может развиваться невропатия большого затылочного нерва — это результат локального охлаждения и избыточного напряжения мышц, сказала она в беседе с URA.RU.

«Состояние проявляется изматывающей стреляющей болью в затылке, отдающей в заушную, теменную, височную области. Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — уточнила Демьяновская.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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