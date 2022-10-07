Невролог Демьяновская заявила, что отказ от шапки осенью может привести к проблемам со здоровьем

Врач-невролог, к. м. н. Екатерина Демьяновская рассказала, что отказ от ношения головных уборов осенью может привести к такому неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва.

У людей, которые пренебрегают головными уборами, может развиваться невропатия большого затылочного нерва — это результат локального охлаждения и избыточного напряжения мышц, сказала она в беседе с URA.RU.

«Состояние проявляется изматывающей стреляющей болью в затылке, отдающей в заушную, теменную, височную области. Для диагностики болезни требуется исключение других причин боли, необходима такая инструментальная диагностика, как МРТ, КТ и рентгенография», — уточнила Демьяновская.

Ранее врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.