В Калининградской области рассказали о работе по развитию медицинской реабилитации пациентов

В Калининградской области рассказали подробности о работе по развитию медицинской реабилитации пациентов.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Начальник департамента охраны здоровья Министерства здравоохранения региона Оксана Кокоулина заявила, что в области насчитывается 170 стационарных коек медицинской реабилитации для взрослого населения.

Стационарная медреабилитация для детей с заболеваниями ортопедического и неврологического профилей проводится в федеральном ортопедическом санатории «Пионерск». С октября там будет организован и амбулаторный этап по данным профилям, а также для детей с соматическими заболеваниями.

Как отметила Кокоулина, работа по развитию медреабилитации в регионе продолжится.

Также стало известно, что севастопольский департамент здравоохранения создал подведомственное предприятие «Медсклад». Оно занимается закупками оборудования для государственных медучреждений, передаёт «Новый Севастополь».

«В этом году «Медскладом» закуплено оборудования практически на 1,5 млрд рублей. Работать он начал в полном объёме с мая. По оборудованию у нас закуплено 62%», — рассказал глава ведомства Виталий Денисов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выписали онлайн более 6,6 млн рецептов на льготные лекарства.