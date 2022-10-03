В Подмосковье выписали онлайн более 6,6 млн рецептов на льготные лекарства

В Московской области с сентября 2021 года выписали свыше 6,6 млн электронных рецептов на льготные лекарства, в том числе 4,5 млн — с начала этого года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

В среднем в неделю в электронном виде оформляется 120 тыс. рецептов на льготные препараты.

С марта этого года организована выписка электронных рецептов через телемедицинские консультации.

«Подобным образом оформлено уже более 14 тыс. электронных рецептов. Подмосковье — первый регион в России, где стала доступна данная услуга», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.