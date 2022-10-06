Депутаты предложили включить в состав призывных комиссий уполномоченных по правам человека
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По словам замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сарданы Авксентьевой, проведение частичной мобилизации обнажило волюнтаризм и множество пробелов в законодательстве.
«Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей», — приводит её слова РИА Новости.
Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Позже в Госдуме заявили о необходимости разобраться с проблемой снабжения тыла.