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Депутаты предложили включить в состав призывных комиссий уполномоченных по правам человека

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Депутаты от фракции «Новые люди» в Госдуме предложили рассмотреть законопроект, в котором предлагается включить в состав обязательных призывных комиссий уполномоченных по правам человека в регионах и представителей политпартий.
Депутаты предложили включить в состав призывных комиссий уполномоченных по правам человека
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  • © Bulkin Sergey

По словам замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сарданы Авксентьевой, проведение частичной мобилизации обнажило волюнтаризм и множество пробелов в законодательстве.

«Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей», — приводит её слова РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Позже в Госдуме заявили о необходимости разобраться с проблемой снабжения тыла.

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