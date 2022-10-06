Депутаты предложили включить в состав призывных комиссий уполномоченных по правам человека

Депутаты от фракции «Новые люди» в Госдуме предложили рассмотреть законопроект, в котором предлагается включить в состав обязательных призывных комиссий уполномоченных по правам человека в регионах и представителей политпартий.

По словам замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сарданы Авксентьевой, проведение частичной мобилизации обнажило волюнтаризм и множество пробелов в законодательстве.

«Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей», — приводит её слова РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Позже в Госдуме заявили о необходимости разобраться с проблемой снабжения тыла.