В Госдуме заявили о необходимости разобраться с проблемой снабжения тыла
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.
«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же всё-таки всё это в тылу делось», — цитирует его РИА Новости.
Гурулёв напомнил, что финансирование тыла в прошлом производилось в полном объёме.
Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.
Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.