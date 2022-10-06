В Госдуме заявили о необходимости разобраться с проблемой снабжения тыла

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемой снабжения тыла.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же всё-таки всё это в тылу делось», — цитирует его РИА Новости.

Гурулёв напомнил, что финансирование тыла в прошлом производилось в полном объёме.

Российский президент Владимир Путин ранее потребовал исправить все допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки.

Он напомнил, что частичная мобилизация должна касаться прежде всего тех граждан, которые проходили службу в вооружённых силах, имеют востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт.