Психиатр Левченко назвала нарушение сна ранним проявлением депрессии

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА России Юлия Левченко рассказала, что первыми проявлениями депрессивных эпизодов можно считать различные нарушения сна.

«Нарушается сон по типу ночных и ранних пробуждений, вздрагиваний во сне или поздних засыпаний. То есть нарушается форма сна. Ещё один тревожный сигнал — снижается настроение, и те вещи, которые раньше приносили удовольствие, удовлетворение или хотя бы улыбку, перестают радовать. Человек становится эмоционально уплощён, то есть его эмоции скудеют», — отметила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также, по её словам, у человека могут появляться раздражительность и недовольство.

Наличие этих признаков является поводом обратиться к врачу, заключила Левченко.

Ранее сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала, что хронический недосып может стать причиной ожирения.