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Врач Чернышова назвала постковидный синдром и стресс причинами резких скачков давления

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что резкие скачки давления могут быть связаны со стрессом, переменой погоды и постковидным синдромом.
Врач Чернышова назвала постковидный синдром и стресс причинами резких скачков давления
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«На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъём или резкое снижение артериального давления», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, резкое изменение артериального давления может происходить из-за стресса.

Другая частая причина скачков давления — постковидный синдром, добавила Чернышова.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

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