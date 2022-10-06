Врач Чернышова назвала постковидный синдром и стресс причинами резких скачков давления

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что резкие скачки давления могут быть связаны со стрессом, переменой погоды и постковидным синдромом.

«На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъём или резкое снижение артериального давления», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

Кроме того, резкое изменение артериального давления может происходить из-за стресса.

Другая частая причина скачков давления — постковидный синдром, добавила Чернышова.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.