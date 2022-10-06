Врач Чернышова назвала постковидный синдром и стресс причинами резких скачков давления
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«На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъём или резкое снижение артериального давления», — отметила она в беседе с «Москвой 24».
Кроме того, резкое изменение артериального давления может происходить из-за стресса.
Другая частая причина скачков давления — постковидный синдром, добавила Чернышова.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.