Диетолог Ивашкевич рассказала, что обогащённые железом продукты повышают тонус

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич рассказала, какие продукты должен потреблять человек, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она посоветовала вводить в рацион богатые железом продукты: постную говядину, фасоль, кунжут, сухофрукты, тофу, гречку, устрицы и мидии.

Также необходимы продукты с жирными кислотами омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, семенах льна, грецких орехах, миндале, куриных яйцах.

Не стоит забывать и про жиры, посоветовала Ивашкевич. Сюда относятся авокадо, молочные продукты, мясо птицы, сало.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, что коровье и козье молоко полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция.