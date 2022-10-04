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Диетолог Ивашкевич рассказала, что обогащённые железом продукты повышают тонус

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Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, семейный терапевт Анна Ивашкевич рассказала, какие продукты должен потреблять человек, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным.
Диетолог Ивашкевич рассказала, что обогащённые железом продукты повышают тонус
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» она посоветовала вводить в рацион богатые железом продукты: постную говядину, фасоль, кунжут, сухофрукты, тофу, гречку, устрицы и мидии.

Также необходимы продукты с жирными кислотами омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе, семенах льна, грецких орехах, миндале, куриных яйцах.

Не стоит забывать и про жиры, посоветовала Ивашкевич. Сюда относятся авокадо, молочные продукты, мясо птицы, сало.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, что коровье и козье молоко полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция.

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