Врач Неронов посоветовал составлять рацион из свежих продуктов

Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, что правильно подобранные продукты питания могут позитивно повлиять на качество жизни человека.

«Продукты должны быть свежими и желательно местными, то есть характерными для региона проживания человека, а порции — умеренными. Еду необходимо тщательно пережёвывать, каждый день пить достаточно жидкости. Физическая нагрузка и совокупность этих факторов сделают жизнь более качественной и, возможно, даже более долгой», — сказал Неронов в разговоре с РИАМО.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, что коровье и козье молоко полезнее растительного, поскольку они обладают достаточным количеством белка и кальция.