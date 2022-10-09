Аналитик Голованова напомнила порядок расчёта выплат при выходе на больничный

Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала RT, как рассчитать размер полагающейся выплаты при выходе на больничный и в каких случаях стоит оформить листок нетрудоспособности.

По словам специалиста, сумма, получаемая за период временной нетрудоспособности, зависит от стажа работы — вашего общего трудового стажа, в течение которого за вас вносились отчисления.

«Если такой общий стаж составляет менее пяти лет, то за время болезни работнику оплачивается 60% среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80%, а более восьми лет — 100%», — уточнила Голованова.

Подсчитать, на что вы можете рассчитывать, уходя на больничный, можно в несколько шагов.

Первый — вычислите свой средний дневной заработок, учитывая все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат (ПСОТ).

Для этого заработную плату за два предыдущих календарных года разделите на 730 дней. Здесь важно помнить о лимитах расчёта. В 2021 году он составлял 966 000 рублей, в 2020-м — 912 000 рублей, а в 2022-м — 1 032 000 рублей.

Пример для наглядности: (ПСОТ за 2021-й + ПСОТ за 2020-й) / 730. То есть (966 000 + 912 000) / 730 = 2572,60 рубля.

«Таким образом, в 2022 году за один день нетрудоспособности работнику с максимальным стажем (свыше восьми лет работы) будет выплачено не более чем 2572,60 рубля», — объяснила Голованова.

Шаг второй — полученную сумму умножьте на количество дней нетрудоспособности и на коэффициент, зависящий от страхового стажа (те самые 60, 80 и 100%). После рассчитайте общий трудовой стаж (из трудовой книжки) и окончательную сумму выплат.

Шаг третий — помните, что выплаты по больничным, как и любые другие, облагаются подоходным налогом. То есть из расчётной суммы вам предстоит вычесть 13%.

«Если в последние два года вы не работали или почти не работали, то бухгалтер рассчитает ваш больничный исходя из минимального размера оплаты труда (федерального МРОТ) + районный коэффициент (в том случае, если он установлен в вашем регионе)», — уточнила эксперт, отметив, что есть категории работников, для которых существует исключение, например находящиеся в отпуске по беременности и родам.

По словам Головановой, в случае болезни лучше не идти на трудовые подвиги, а сделать небольшую паузу.

«Оформив больничный лист и оставшись дома, вы избавите от возможной инфекции коллег и быстрее поправитесь сами», — резюмировала эксперт.

Ранее Наталья Голованова рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению.