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Заслуженный врач России Каган прокомментировал ситуацию с пандемией

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Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган прокомментировал ситуацию с пандемией.
Заслуженный врач России Каган прокомментировал ситуацию с пандемией
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Paget

«Я живу и работаю в Оренбургской области, у нас сейчас нет никаких сложностей с госпитализацией, со свободными койками, и пока не рассматривается необходимость заново открывать дополнительные места под ковидных больных», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, «омикрон» у многих сейчас протекает так, что заболевшие его практически не чувствуют, поэтому продолжают вести активную жизнь и распространять инфекцию дальше.

«Омикрон» проник и в страны с жёсткими ограничениями, например в Китай. Основная цель локдаунов заключается в том, чтобы быстрорастущую волну сделать более пологой и тем самым предотвратить переполнение больничных коек и перегрузку системы здравоохранения, но сейчас ситуация иная и такого риска нет», — пояснил Каган.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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