Аналитик SuperJob рассказала, какие выплаты положены при увольнении по сокращению

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с RT рассказала, какие выплаты обязательны в последний рабочий день при увольнении по сокращению.

По её словам, среди таких выплат — зарплата за фактически отработанное время, включая премии, если они были предусмотрены системой оплаты труда.



Также, как пояснила собеседница RT, в этот список входят компенсация за дни неиспользованного отпуска, если таковые имеются, и выходное пособие в размере одного среднего месячного заработка — это считается компенсацией за один месяц поиска новой работы.

Кроме того, Голованова уточнила, что если человек не нашёл работу спустя два месяца после увольнения, то он имеет право потребовать у экс-работодателя среднемесячный заработок и за второй месяц.

«В исключительных случаях по решению службы занятости населения работодатель обязан выплатить средний месячный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или его часть) при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения», — заключила эксперт.

Ранее россияне рассказали, с какими сложностями сталкивались при поиске работы.

Так, согласно данным опроса, самым сложным этапом 69% опрошенных считают поиск подходящих вакансий. На втором месте — ожидание ответа от потенциального работодателя, за этот вариант проголосовали 36% участников опроса. На третьем месте — собеседование, об этом заявили 19% опрошенных.