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Россияне рассказали, с какими сложностями сталкивались при поиске работы

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RT
Согласно данным опроса, 83% россиян признались, что испытывали трудности с поиском новой работы.
Россияне рассказали, с какими сложностями сталкивались при поиске работы
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Самым сложным этапом 69% опрошенных считают поиск подходящих вакансий. На втором месте — ожидание ответа от потенциального работодателя, за этот вариант проголосовали 36% участников опроса. На третьем месте — собеседование, об этом заявили 19% опрошенных.

Также респонденты отмечали подготовку резюме (10%), выполнение тестового задания (8%), подготовку сопроводительного письма (6%) и собеседование с отделом безопасности и полиграф (4%). В варианте «Другое» отмечали, что сталкиваются с низкими зарплатами и эйджизмом.

Кроме того, в рамках опроса сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении RT) 46% опрошенных заявили, что, по их мнению, сейчас проще всего найти работу специалистам из сферы IT и телекома. 30% считают, что проще устроиться в сфере торговли. На третьем месте — сфера строительства: этот пункт отметил каждый четвёртый респондент (25%).

18% респондентов полагают, что достаточно много возможностей для трудоустройства в сфере общественного питания. По 16% выделили медицину и транспорт. 14% считают, что работу легко найти в сфере охраны и безопасности. По 12% пришлось на сферу бытовых услуг и индустрию красоты, ещё 11% — на маркетинг и PR.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие 3100 респондентов старше 18 лет со всей России.

Ранее, согласно данным опроса, среди самых странных корпоративных правил россияне назвали контроль времени, обязательное участие в спортивных активностях на работе и общий поход на обед.

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