Россияне назвали общий поход на обед и контроль времени странными правилами на работе

Согласно данным опроса, среди самых странных корпоративных правил россияне назвали контроль времени, обязательное участие в спортивных активностях на работе и общий поход на обед.

Так, в опросе сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении RT), 28% опрошенных считают странным контроль рабочего времени — необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед.

18% назвали необычным обязательное участие в корпоративных спортивных активностях, общий поход на обед отделом — 13%, подбор одежды (цвет, стиль) согласно корпоративным правилам считают странным 11% респондентов.

Ещё 8% опрошенных отметили обязательное участие в съёмках для контента корпоративных ресурсов: соцсети, дайджесты, рассылки. Запрет на еду, питьё, содержание различных личных вещей, цветов на рабочем месте также назвали 8%.

Исполнение корпоративного гимна или любой другой композиции, которая принята в компании, считают необычным 6% участников опроса.

Кроме того, 3% указали, что им приходится ходить по кафе и барам с коллегами, чтобы коллектив был в полном составе всегда. Кормление животных и уход за ними в офисе и обязательные настольные игры с коллегами назвали по 2%, 1% отметили необходимость участвовать в корпоративных переписках.

В целом 60% опрошенных считают, что корпоративные традиции важны, но нетрадиционные правила не должны быть обязательными для всех.

Исследование проводилось среди 1720 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.