военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Россияне назвали общий поход на обед и контроль времени странными правилами на работе

Короткая ссылка
RT
Согласно данным опроса, среди самых странных корпоративных правил россияне назвали контроль времени, обязательное участие в спортивных активностях на работе и общий поход на обед.
Россияне назвали общий поход на обед и контроль времени странными правилами на работе
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Daly

Так, в опросе сервиса «Зарплата.ру» (есть в распоряжении RT), 28% опрошенных считают странным контроль рабочего времени — необходимость отпрашиваться на перерывы, перекуры, походы в туалет, на обед.

18% назвали необычным обязательное участие в корпоративных спортивных активностях, общий поход на обед отделом — 13%, подбор одежды (цвет, стиль) согласно корпоративным правилам считают странным 11% респондентов.

Ещё 8% опрошенных отметили обязательное участие в съёмках для контента корпоративных ресурсов: соцсети, дайджесты, рассылки. Запрет на еду, питьё, содержание различных личных вещей, цветов на рабочем месте также назвали 8%.

Исполнение корпоративного гимна или любой другой композиции, которая принята в компании, считают необычным 6% участников опроса.

Кроме того, 3% указали, что им приходится ходить по кафе и барам с коллегами, чтобы коллектив был в полном составе всегда. Кормление животных и уход за ними в офисе и обязательные настольные игры с коллегами назвали по 2%, 1% отметили необходимость участвовать в корпоративных переписках.

В целом 60% опрошенных считают, что корпоративные традиции важны, но нетрадиционные правила не должны быть обязательными для всех.

Исследование проводилось среди 1720 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить