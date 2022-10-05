Россияне рассказали, какие фразы из школы запомнились им больше всего
В ходе опроса (результаты есть в распоряжении RT) ко Дню учителя респонденты также рассказали, что самое важное качество, по их мнению, которым должен обладать учитель, — это любовь к детям (35%).
Также были отмечены терпение (33%), умение доносить информацию (31%), справедливость и порядочность (30%), умение находить общий язык с детьми (28%). Каждый пятый респондент считает, что учитель должен уметь воспитывать личность.
Самым любимым школьным предметом россиян была литература (23%). Также в топе любимых предметов оказались биология и география (по 19%), математика (18%) и русский язык (17%).
При этом самыми важными предметами, которые пригодились в жизни, назвали стали русский язык (16%), математика (13%), литература (10%) и иностранный язык (9%).
В опросе, который провели СК «Росгосстрах» и банк «Открытие», приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.
В мае в ходе опроса ВЦИОМ большинство россиян (92%) заявили, что читают книги, при этом 58% предпочитают бумажные издания.