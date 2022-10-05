Россияне рассказали, какие фразы из школы запомнились им больше всего

Россияне рассказали, какие фразы из школьных лет запомнились им больше всего. Среди них: «Расскажи всем — вместе посмеёмся» (17%), «А голову ты дома не забыл?» (17%), «Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку» (16%), «Звонок для учителя» (14%), «Лес рук» (12%), «Тишина в классе» (11%).

В ходе опроса (результаты есть в распоряжении RT) ко Дню учителя респонденты также рассказали, что самое важное качество, по их мнению, которым должен обладать учитель, — это любовь к детям (35%).

Также были отмечены терпение (33%), умение доносить информацию (31%), справедливость и порядочность (30%), умение находить общий язык с детьми (28%). Каждый пятый респондент считает, что учитель должен уметь воспитывать личность.

Самым любимым школьным предметом россиян была литература (23%). Также в топе любимых предметов оказались биология и география (по 19%), математика (18%) и русский язык (17%).

При этом самыми важными предметами, которые пригодились в жизни, назвали стали русский язык (16%), математика (13%), литература (10%) и иностранный язык (9%).

В опросе, который провели СК «Росгосстрах» и банк «Открытие», приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

В мае в ходе опроса ВЦИОМ большинство россиян (92%) заявили, что читают книги, при этом 58% предпочитают бумажные издания.