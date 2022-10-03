В Москве внедрят инструменты для усиленной подготовки школьников к ЕГЭ

В Москве с целью усиления подготовки к ЕГЭ для учеников и педагогов создадут дополнительные условия.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что в столице при подготовке к ЕГЭ укрепилась практика репетиторства.

«Чтобы исправить эту ситуацию, вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углублённой подготовки выпускников к ЕГЭ. Новый подход к обучению сможет соответствовать давно сформировавшимся запросам и родителей, и учащихся», — сказала Ракова.

Ранее владелец сервиса «Выручалка 24» Александр Ветров в беседе с ФАН дал советы по организации дистанционного обучения.