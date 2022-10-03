Психолог Скрипкина рассказала, что детям можно начинать давать деньги с шестилетнего возраста

Доктор психологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Скрипкина рассказала, с какого возраста детям можно начать давать карманные деньги.

«Международный опыт показывает, что деньги можно начинать давать детям с шести-семи лет. Российские эксперты придерживаются такого же мнения. Начинать надо с маленькой суммы — примерно 100 рублей в неделю или две, если ребёнок ещё не ходит в школу», — посоветовала она в разговоре с Life.ru.

Младшим школьникам рекомендуют давать карманные деньги раз в день или раз в неделю. Ученику средних классов — раз или два в месяц.

Вместе с тем Скрипкина порекомендовала беседовать с детьми о финансах и объяснять им, что деньги необходимо зарабатывать.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.