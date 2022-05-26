Опрос: 58% россиян читают бумажные книги

Большинство россиян (92%) заявили, что читают книги, при этом 58% предпочитают бумажные издания.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в рамках совместного проекта с ВЦИОМ.

С экрана смартфона читают 35% респондентов, с экрана компьютера — 20%.

Электронные книги популярны у 16% участников опроса.

Жанр художественной литературы пользуется популярностью у 61% россиян.

В список также попали книги по специальности (33%), научно-популярные книги (31%), философская литература и книги по кулинарии (по 12%).

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь».