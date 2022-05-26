Опрос: 58% россиян читают бумажные книги
- Gettyimages.ru
- © Guido Mieth
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в рамках совместного проекта с ВЦИОМ.
С экрана смартфона читают 35% респондентов, с экрана компьютера — 20%.
Электронные книги популярны у 16% участников опроса.
Жанр художественной литературы пользуется популярностью у 61% россиян.
В список также попали книги по специальности (33%), научно-популярные книги (31%), философская литература и книги по кулинарии (по 12%).
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области 28 мая пройдёт всероссийская акция «Библионочь».