военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терапевт Водовозов рассказал, что кофе усиливает действие противовоспалительных препаратов

Короткая ссылка
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные).
Терапевт Водовозов рассказал, что кофе усиливает действие противовоспалительных препаратов
  • Gettyimages.ru

«Есть такой лайфхак — если вы пьёте кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек и более выраженный яркий прямой эффект», — объяснил Водовозов в беседе с URA.RU.

По словам терапевта, это относится, в частности, к таким препаратам, как Парацетамол, Нимесулид, Ибупрофен и другим.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить