Терапевт Водовозов рассказал, что кофе усиливает действие противовоспалительных препаратов
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«Есть такой лайфхак — если вы пьёте кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек и более выраженный яркий прямой эффект», — объяснил Водовозов в беседе с URA.RU.
По словам терапевта, это относится, в частности, к таким препаратам, как Парацетамол, Нимесулид, Ибупрофен и другим.
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