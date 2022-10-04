Терапевт Водовозов рассказал, что кофе усиливает действие противовоспалительных препаратов

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что кофе помогает быстрее снять боль, если запивать им препараты группы НПВС (обезболивающие, жаропонижающие и противовоспалительные).

«Есть такой лайфхак — если вы пьёте кофе, то им можно, и я бы даже рекомендовал, запивать НПВС. Дело в том, что по неизвестному пока механизму кофеин увеличивает биодоступность этих препаратов. Они быстрее всасываются, быстрее оказываются в центральной нервной системе, быстрее действуют, у них меньше побочек и более выраженный яркий прямой эффект», — объяснил Водовозов в беседе с URA.RU.

По словам терапевта, это относится, в частности, к таким препаратам, как Парацетамол, Нимесулид, Ибупрофен и другим.

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